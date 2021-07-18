РИАМО - 18 июл. На территории Подмосковья и Москвы с 10 часов 19 июля до 10 часов 21 июля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» является вторым уровнем погодной опасности и означает потенциально опасную погоду.

19 июля в столичном регионе прогнозируется переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами возможна гроза. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, при грозе порывы усилятся. Температура ожидается в пределах 27-29 градусов.

Аналогичные погодные условия ожидаются в Московском регионе и 20 июля, однако температура чуть понизится и составит до 25-27 градусов.