РИАМО - 18 июл. Врачи столичного телемедицинского центра с конца марта 2020 года провели более 1,3 млн консультаций для горожан, проходящих лечение от коронавирусной инфекции на дому, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В марте прошлого года мы открыли телемедицинский центр для работы с пациентами с ковидом, которые наблюдаются на дому. За это время врачи провели более 1,3 млн онлайн-консультаций. Это уникальный центр, в котором 24/7 работают до 200 специально подготовленных врачей», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что врачи телемедицинского центра за время пандемии накопили большой опыт дистанционной работы. Имея доступ к электронной медкарте пациента, они видят его сопутствующие заболевания и риски. Если человеку становится хуже, то для него вызывают скорую помощь.

Мэр также напомнил, что вакцинироваться от Covid-19 можно в 119 столичных поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», МФЦ и других локациях.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- 106 Covid‑пациентов умерли в Москве за сутки. Всего в городе с начала пандемии скончался 24 381 человек.

- Еще 7283 пациента выздоровели после Covid‑19 в столице. На аппаратах ИВЛ находятся 577 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 25 018 случаев коронавируса. В Подмосковье выявили 2554 больных. В Москве - 4357.

- Собянин заявил, что решение об отмене QR‑кодов принято взвешенно. На снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация.

- 6 тыс Covid‑коек в столичных стационарах вернутся к плановой работе. Москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты.

- В Москве отмечено снижение числа госпитализированных Covid‑пациентов. Количество заболевших также уменьшилось.

- Власти столицы получают данные по каждому заразившемуся Covid‑19 и привитому. В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса.