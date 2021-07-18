РИАМО - 18 июл. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев предложил связать уровень господдержки авиакомпаний с числом импортных самолетов в их парках. Об этом сообщает Газета.ru.

«Я бы очень серьезно увязывал вопрос финансовой поддержки авиакомпаний с тем количеством зарубежных самолетов, которые ввезены на территорию РФ по правилам финансового или операционного лизинга и не могут быть использованы для решения мобилизационных задач», — отметил Гутенев.

По его словам, следует сократить долю госпомощи пропорционально числу подобных лайнеров в авиапарке, тем самым сподвигая компании на закупку качественной отечественной техники.

Депутат уточнил, что новый отечественный авиалайнер МС-21, который в настоящее время проходит испытания, на сегодняшний день является лидером в своем классе.

Также Гутенев призвал надзорные органы обратить внимание на налоговую юрисдикцию российских авиакомпаний, владельцы которых часто зарегистрированы в офшорах.

Реестр насчитывает в России 8930 самолетов и вертолетов, в том числе 13 самолетов и 42 вертолета, которые были зарегистрированы в прошлом году.