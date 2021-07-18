РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 июл. Работы по реконструкцию парка «Сказка» в подмосковном Дзержинском проходят ежедневно и в полном объеме, их планируют завершить 20 августа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Реконструкция парка включает обустройство детских площадок, хоккейной коробки, пешеходных дорожек, освещения и других элементов.

Для обеспечения безопасности будут установлены 25 видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион».

Работы начались в парке 1 апреля. По просьбам жителей там провели экологическую комиссию, чтобы во время строительства не нанести вред деревьям.