РИАМО - 18 июл. На заседании Избирательной комиссии Московской области в воскресенье были заверены списки кандидатов в депутаты Мособлдумы от партий «Родина», «Единая Россия», «Зеленые», «Коммунисты России» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, сообщается в Telegram-канале избиркома.

На 211-м заседании Мособлизбиркома заверены списки кандидатов по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам в следующем количестве: «Родина» - 29 и 25 кандидатов, «Единая Россия» - 80 и 25 кандидатов, Российская экологическая партия «Зеленые» - 29 и 16 кандидатов, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - 43 и 24 кандидата, «Коммунисты России» - 103 кандидата.

Также были зарегистрированы уполномоченные представители партий по финансовым вопросам и открыты специальные избирательные счета.

Ранее Избирательная комиссия Московской области заверила списки кандидатов в депутаты Московской областной думы от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ и ЛДПР.

В сентябре в Подмосковье будут выбирать депутатов Госдумы и Московской областной думы. В подмосковный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.