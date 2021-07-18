РИАМО - 18 июл. В столице прогнозируются ливень и гроза, горожанам посоветовали не укрываться от непогоды под деревьями, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Также не следует парковать машины около деревьев.

Дождевые облака приближаются к Москве с запада. До 21:00 в городе ожидаются локальные ливни, местами гроза с порывистым ветром до 17 м/с.

Кроме того, из-за сильной жары в столице в воскресенье действует «оранжевый» уровень опасности погоды.

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