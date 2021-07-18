РИАМО - 18 июл. С запада к границам столицы подходят дождевые облака, которые могут пролиться ливнем, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Процесс ускорился. <…> Не промокните!» - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

В воскресенье в Москве прогнозируют локальные ливни, также возможна гроза.

Из-за аномально высокой температуры в мегаполисе объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.

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