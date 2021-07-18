РИАМО - 18 июл. Российский кабмин выделил более 204 млрд рублей на выплаты для школьников к началу учебного года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

Все семьи, у которых есть дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка.

Данную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября текущего года включительно.

Кроме того, за выплатой могут обратиться молодые люди с инвалидностью в возрасте от 18 до 23 лет в том случае, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

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