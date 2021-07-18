РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июл. В подмосковных Котельниках выбрали членов рабочей группы по благоустройству земельного участка в микрорайоне Силикат, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В муниципалитете состоялась встреча по вопросу благоустройства земельного участка, прилегающего к обводненной территории возле дома №26 микрорайона Силикат.

Основными вопросами, которые затронули жители, были очистка водоема, приведение проблемных участков ливневой канализации в нормативное состояние и благоустройство данной территории. По итогам встречи определен состав рабочей группы, в которую вошли коренные жители микрорайона из прилегающих домов.

Также на встрече обсудили общие вопросы по содержанию территорий микрорайона. Ответственным сотрудникам поставлены задачи для устранения замечаний.