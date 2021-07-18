РИАМО - 18 июл. Столичная прокуратура контролирует расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП на западе Москвы, ведомство требует заключить под стражу виновницу аварии. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Днем 16 июля 18-летняя девушка, управляя автомобилем Mazda 3, не уступила дорогу пешеходам на переходе на улице Авиаторов, в результате водитель наехала на троих детей. 17 июля двое мальчиков 5 и 3 лет скончались в больнице. 9-месячной девочке оказывается необходимая медпомощь, она находится в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день девушке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», а также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Городская прокуратура потребовала от полиции предъявить виновнице ДТП обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более лиц», а еще возбудить перед судом ходатайство об избрании девушке иной меры пресечения - заключения под стражу.

На месте смертельной аварии в столице возник стихийный народный мемориал. К пешеходному переходу горожане несут цветы и игрушки.