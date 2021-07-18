РИАМО - 18 июл. Столичные добровольцы с начала 2021 года провели порядка 70 мероприятий, в которых участвовало более 8 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Добровольчество — это бескорыстная помощь окружающим людям и своему городу. Сегодня в команде «Мосволонтера» более 125 тыс. добровольцев, и их число продолжает расти. А это значит, что москвичи готовы приходить на помощь, улучшать городскую среду и развивать культуру добрых дел», — отметил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

«Мосволонтер» заработал в 2014 году, когда в Сочи проводили зимние Олимпийские игры. Тогда для московских добровольцев было доступно только спортивное волонтерство, а сегодня центр развивает более 10 различных видов.

В настоящее время в столице существуют разные виды добровольческой деятельности: спортивное, экологическое, культурное, патриотическое волонтерство, добровольчество в медицине, донорство и другие.

Самое популярное направление волонтерства — социальное. Добровольцы помогают детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам и пожилым людям.

Самой крупной и продолжительной по времени в этом направлении стала общероссийская акция «Мы вместе». Столичные добровольцы оказывали помощь людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса. За время акции в ней участвовало более 23 тыс. волонтеров, было выполнено свыше 48 тыс. заявок по доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.