РИАМО - 18 июл. На втором Московском центральном диаметре и Рижском направлении МЖД восстановили движение поездов в сторону столицы после сбоя из-за человека на пути, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Инцидент случился на перегоне Павшино - Тушинская. По предварительной информации, человек переходил пути в неположенном месте. На период оказания медпомощи пострадавшему было затруднено движение электричек в сторону Москвы.

Московская железная дорога принимает все меры для введения движения электропоездов в график.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.