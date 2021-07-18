РИАМО - 18 июл. В период проведения Международного авиационно-космического салона с 20 по 25 июля движение транспорта на дорогах в Жуковском будет временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ограничения не затронут местных жителей, которые смогут заехать в город по предъявлению документов, подтверждающих проживание в Жуковском, а еще автомобили, которые имеют пропуска от авиасалона или администрации города, и транспорт экстренных служб.

С 06:00 до 22:00 проезд по ряду улиц будет запрещен для транзитного и грузового транспорта, также нельзя будет парковаться на некоторых улицах.

Так, ограничат движение на перекрестке Москва – Жуковский на 25,4 км (пересечение с дорогой Часовня – Томилино), 26,2 км (поворот в сторону Жуковского со стороны М-5 «Урал»), 30,6 км (пересечение с дорогой Москва – Жуковский – Малаховка), 32 км (поворот на аэропорт Быково), на перекрестке с дорогой Москва – Егорьевск – Тума – Касимов и других.

В городе ограничения введут на улицах Гагарина, Туполева, Кооперативная, Наркомвод, Горького, Чкалова, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского и Дзержинского.

Кроме того, в Жуковском изменятся схемы движения некоторых автобусов.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском. Свою продукцию на мероприятии будут представлять все ведущие аэрокосмические компании России.