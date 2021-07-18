РИАМО - 18 июл. В Богородском городском округе появится пристройка на 400 мест к школе №1, объявлен конкурс на ее строительство, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по возведению пристройки к школе. Здание появится по адресу: Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 16.

Строительство объекта будет проведено в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Средства на возведение пристройки выделят из бюджета Московской области и бюджета Богородского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.