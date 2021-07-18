РИАМО - 18 июл. Уголовное дело возбудили по факту гибели 6-летней девочки в результате падения из окна жилого дома на улице Лестева в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Утром в воскресенье вблизи жилого дома по улице Лестева нашли девочку с повреждениями, характерными при падении с высоты. Ребенка спасти не удалось. Следователи установили, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты 5 этажа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся допросы родственников девочки, соседей и возможных очевидцев трагедии.

Родителям напомнили, что москитная сетка создает ложное чувство безопасности и не способна выдержать вес ребенка. Открывая окна, нужно убедиться, что ребенок находится под присмотром.