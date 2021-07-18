РИАМО - 18 июл. Шесть машин и микроавтобус столкнулись на трассе М-8 в городском округе Пушкинский, в результате аварии пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Дорожная авария произошла на 45-м км трассы М-8. Там столкнулись 5 легковых машин, грузовик и микроавтобус.

В результате ДТП движение на дороге не перекрывалось, но затруднено. В ликвидации последствий аварии принимают участие 20 человек и 6 единиц техники.