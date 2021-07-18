РИАМО - 18 июл. С 19 по 21 июля местами по Московской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Жителей Подмосковья призвали ограничить выходы на природу, быть очень осторожными с огнем. В пожароопасный период не рекомендуется разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса.

Также жителям посоветовали не бросать на землю горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок.

В случае происшествий следует обращаться в ГУ МЧС России по Подмосковью по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, телефону спасения – 01, с мобильного – 101.