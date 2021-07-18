РИАМО - 18 июл. Бесплатные автобусы КМ перевезли почти 50 тыс. человек в первый день закрытия участка «Спортивная» - «Тропарево» Сокольнической линии московского метро, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Участок «красной» ветки метро от станции «Спортивная» до станции «Тропарево» закрыт для пассажиров с 17 июля по 8 августа. В это время комфортнее всего строить маршруты через МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии подземки.

В период закрытия участка «красной» ветки на станции «Проспект Вернадского» строят пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Юго-западный участок Большого кольца метро со станцией «Проспект Вернадского» планируется запустить в сентябре.