РИАМО - 18 июл. Три машины столкнулись на Садовом кольце в Москве, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали 2 человека, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

«ДТП произошло по адресу: ул. Крымский вал, д. 9. Там столкнулись 3 легковых автомобиля», — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Причины инцидента уточняются.

Как отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», движение по Садовому кольцу в районе дорожной аварии затруднено в оба направления.

Водителям рекомендовали по возможности объезжать место ДТП.