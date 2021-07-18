РИАМО - 18 июл. Поезд травмировал человека на втором Московском центральном диаметре, по предварительной информации, он переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Инцидент произошел на перегоне Павшино - Тушинская. На период оказания медицинской помощи пострадавшему на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД затруднено движение электричек в сторону столицы.

МЖД принимает все меры для возобновления движения составов и призывает граждан соблюдать правила поведения на железной дороге.