РИАМО - 18 июл. Столичные спасатели сняли мужчину с подоконника последнего этажа многоэтажного дома в районе Братеево, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Ранее спасатели и психологи МЧС отправились в один из жилых домов в Братееве, где мужчина залез на подоконник последнего этажа.

«Мужчину удалось снять с подоконника и завести в квартиру. Сейчас его осматривают врачи, которые окажут ему медицинскую помощь, если таковая потребуется», — сказали в пресс-службе.