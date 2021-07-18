РИАМО - 18 июл. Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратится в прокуратуру с обжалованием меры пресечения для 18-летней девушки, которая сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает Газета.ru.

В результате ДТП двое детей скончались. Ранее столичный суд отправил девушку-водителя под домашний арест до 15 сентября.

«Сделаем все, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал Хинштейн в Twitter.

Днем 16 июля на пешеходном переходе вблизи жилого дома №5 по улице Авиаторов 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda сбила трех детей, переходивших дорогу вместе с родственницей. Пострадавших госпитализировали в медучреждение, где двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

На месте трагедии возник стихийный народный мемориал. К пешеходному переходу москвичи несут цветы и игрушки.