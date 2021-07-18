РИАМО - 18 июл. Журналист Василий Уткин считает, что вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме провалился в игре с «Зенитом» за футбольный Суперкубок России. Об этом сообщает Газета.ru.

17 июля столичный клуб проиграл петербургской команде со счетом 0:3.

«Мнение, получившее широкое распространение: Гильерме провалился, кто те идиоты, кто считал его лучшим вратарем для сборной на Евро? Гильерме провалился. Но не в апреле, не в мае и не в июне. В июле. После отпуска», — отметил Уткин.

Гильерме играет за московский «Локомотив» с 2007 года. В сезоне-2017/18 голкипер стал чемпионом России. За сборную страны вратарь выступает с 2016 года. При этом Гильерме не попал в заявку команды на Евро-2020.