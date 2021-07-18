РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июл. Некоммерческое садовое товарищество «Горняк» и частный сектор на ряде улиц в подмосковных Котельниках подключат к новым сетям водоснабжения в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее в МУЖКП «Котельники» обратились жители частного сектора с жалобой на некачественное водоснабжение домов, расположенных на улицах Малая Колхозная, Карьерная, Лесная, в НСТ «Горняк». Для решения проблемы специалисты водопроводно-канализационной службы предприятия провели обследование сетей.

В результате проведенной ревизии не обнаружили явных дефектов системы за исключением завоздушивания трубопроводов, возникшего во время работ по ликвидации аварии. Источником водоснабжения указанных домов является водозаборный узел ООО «МСК Инжиниринг». ВЗУ не справляется с поставкой необходимых объемов воды, поскольку в аномальную жару жители частного сектора интенсивно поливают свои посадки.

О результатах ревизии инициативной группе жителей рассказали на совместной встрече с представителями ООО «МСК Инжиниринг», руководителями коммунального предприятия «Котельники» и специалистами управления жилищно-коммунальной инфраструктуры администрации Котельников.

В ходе мероприятия было принято решение повысить давление в системе водоснабжения и удалить воздух из магистрального водопровода, что позволит обеспечить потребности населения в воде.

Решить проблему с водообеспечением данной жилой зоны позволит подключение к сетям АО «Мосводоканал» в 2022 году. Благодаря этому жители частного сектора Котельников получат более надежное и качественное водоснабжение.