РИАМО - 18 июл. Стихийный мемориал возник на месте смертельного ДТП с участием трех детей на ул. Авиаторов в Москве. К месту трагедии горожане несут цветы и игрушки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авария произошла 16 июля. Около д. 5 по ул. Авиаторов 18-летняя девушка, недавно получившая водительские права, сбила троих детей на пешеходном переходе.

Утром 17 июля скончался пятилетний ребенок, пострадавший в данной аварии, а вечером умер его трехлетний брат. Еще один малыш находится в больнице в тяжелом состоянии.

По признанию девушки-водителя, она не заметила детей, так как «сидела в телефоне».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Столичный суд отправил виновницу ДТП под домашний арест до 15 сентября.