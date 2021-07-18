РИАМО - 18 июл. Российским дачникам могут разрешить сжигать сухую траву на расстоянии 15 м от зданий и других сооружений. С таким предложением выступило МЧС, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, дачникам могут разрешить сжигать траву и листья в бочках или специальных мангалах. В таком случае минимальное расстояние от строений предлагается уменьшить до 10 м.

На сегодняшний день на садовых участках разрешается жечь мусор, траву и иные отходы, при этом расстояние до ближайшего строения должно быть не менее 50 м.