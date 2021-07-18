РИАМО - 18 июл. Сотрудники Государственного Дарвиновского музея подготовили видеолекции о зарождении и развитии палеоарта для медиаплатформы #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Палеоарт — это картины, скульптуры и гравюры, на которых изображены вымершие животные и растения, а также сцены из доисторического прошлого планеты.

Пользователи медиаплатформы #Москвастобой могут узнать об известных русских палеохудожниках, дореволюционных изданиях, посвященных истории Земли и ее биологическому разнообразию.

Также зрителям поведают о развитии палеоарта в XX веке и доисторическом мире в кино. Отдельный рассказ посвящен современным палеохудожникам и их техникам.

#Москвастобой — это портал, на котором регулярно публикуют лекции, онлайн-экскурсии, театральные постановки, кулинарные шоу и многое другое.