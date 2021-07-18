РИАМО - 18 июл. Главное следственное управление СК РФ по Москве инициирует передачу из полиции уголовного дела по факту ДТП, в результате которого двое детей погибли и одна девочка пострадала, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ведомства Юлия Иванова.

В СК отметили широкий общественный резонанс вокруг смертельного ДТП на западе Москвы. В связи с этим повторно инициирована передача в СК из органов полиции уголовного дела, возбужденного по факту аварии.

Днем 16 июля на пешеходном переходе вблизи жилого дома по улице Авиаторов 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda сбила трех малолетних детей, переходивших дорогу вместе с родственницей. Детей госпитализировали в медучреждение, где двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).