РИАМО - 18 июл. За прошедшие сутки на территории столичных дворов произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием детей, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.

Аварии произошли на востоке, северо-западе и западе города. Участниками ДТП стали дети в возрасте 6, 8 и 11 лет.

Столичные госавтоинспекторы отметили, что причины дорожных аварий в жилых зонах с участием детей одинаковые. Одной из них является неожиданное появление ребенка на дороге из-за припаркованных машин.

Также причинами аварий становятся невнимательность ребенка или водителя, превышение скорости. Поэтому специалисты считают, что предотвратить ДТП с участием детей во дворах можно только при обоюдной внимательности.

Автомобилистам посоветовали ездить во дворах с минимальной скоростью. Родителям рекомендуют каждый день объяснять детям, насколько опасна дорога, а также лично демонстрировать правильное поведение на дороге.