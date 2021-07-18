РИАМО - 18 июл. Период затяжной жары в Центральной России завершается, в понедельник погоду начнет определять холодный атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеовести».

Синоптики отметили, что в течение 11 дней столбики столичных термометров поднимались выше отметки +30 градусов. Погода начнет меняться во второй половине дня в понедельник.

Так, в небе вырастут «башенки» грозовых облаков высотой до 12 км, которые будут сопровождаться молниями, интенсивными залповыми ливнями, мозаичным градом диаметром до 1-3 см и шквалистым усилением ветра с порывами до 15-20 м/с.

Жителей столичного региона предупредили, что наиболее сложные метеоусловия в понедельник ожидаются с 09:00 до 21:00. При этом в первой половине дня воздух успеет прогреться до +28-30 градусов, днем посвежеет до +25-27 градусов.

Во вторник в Москве и Подмосковье постепенно распогодится, северные ветры принесут более свежий воздух, температурный фон вернется в климатическую норму. Однако на этом понижение температуры не прекратится. В среду и четверг регион пересечет полярный фронт, который принесет небольшие дожди, днем будет до +26 градусов.

Пятница и выходные будут погожими и очень комфортными. Ночами посвежеет до +10-15 градусов, а после полудня показания термометров будут колебаться от +21 до +26 градусов, что точно соответствует многолетней норме июля.

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