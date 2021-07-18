РИАМО - 18 июл. Исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob показало, что треть жителей РФ не хотят введения четырехдневной рабочей недели, боясь снижения зарплаты, сообщает РИА Новости.

В соответствующем опросе принимали участие 1 тыс. работодателей и 1,6 тыс. человек из экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

За введение четырехдневной рабочей недели проголосовали 44% респондентов, против – 34% опрошенных. При этом в апреле данную идею поддержали 39% опрошенных россиян, против высказались 39%, в феврале — 48% и 33% соответственно.

Также 63% участников опроса считают, что смогли бы за четыре рабочих дня выполнить тот же объем работы, что и за пятидневную неделю. При этом 24% думают, что не справятся со своими трудовыми обязанностями за четыре дня.

Кроме того, 12% работодателей отметили, что думали о переходе не четырехдневную рабочую неделю, но сочли такое решение недопустимым. 1% компаний и организаций ввели у себя такой режим труда, а 3% вводили четырехдневную рабочую неделю, но затем вернулись к пятидневке.