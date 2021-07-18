РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июл. Определен срок окончания строительства жилого комплекса «Белые Росы» в Котельниках, сдача намечена на II квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Техническое обследование ЖК «Белые Росы» запланировано провести в июле 2021 года.

В рамках разработанной Фондом защиты прав дольщиков дорожной карты проведены подготовительные работы по завершению строительства ЖК. Так, подписан договор с конкурсным управляющим ООО «СтройКомфорт» о передаче земельных участков со всеми неотделимыми улучшениями. Еще проводятся закупочные процедуры для привлечения подрядной организации на осуществление техобследования проблемного объекта.

На сегодняшний день фондом совместно с конкурсным управляющим проведена работа по снятию арестов: подано заявление в суд о снятии запрета, решением суда признано незаконным бездействие Росреестра по снятию запретов.

Для устранения препятствия для регистрации, связанной с правом на долю, готовятся заявления в суд по оспариванию регистрации права на объект и признании права собственности фонда на него. Сложности, связанные с прохождением государственной регистрации, не повлияют на сроки реализации мероприятий по завершению строительства ЖК «Белые Росы».

С целью информирования граждан уточненные сведения о завершении строительства проблемных объектов размещаются на официальном сайте фонда.