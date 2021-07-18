РИАМО - 18 июл. Первый директор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) России, Герой России Александр Старовойтов умер на 81-м году жизни, сообщает Газета.ru.

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Старовойтова.

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой утратой», — написал Мишустин.

Он уточнил, что Старовойтов внес весомый вклад в развитие науки, а также в укрепление обороноспособности страны.

О причинах смерти Старовойтова не сообщается.

Александр Старовойтов возглавлял ФАПСИ в 1991-1998 годах. В 1999 году он был уволен в запас. С 2012 года он руководил Центром информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС).