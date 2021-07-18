РИАМО - 18 июл. На следующей неделе холодный атмосферный фронт принесет в Московский регион долгожданное понижение температуры, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Со второй половины понедельника к нам придет холодный атмосферный фронт, который принесет грозовые облака. Скорость ветра будет около 20 м/с, также ожидается гроза, град, возможно выпадение 1/3 от месячной нормы осадков», — сказала Позднякова.

Северные ветра принесут в столичный регион прохладу, температура будет снижаться до климатической нормы.

«Во вторник температура воздуха составит 25 градусов, в следующие дни она в дневное время будет держаться на отметке 21-26 градусов. Ночи будут комфортные - 12-17 градусов, что соответствует июльской климатической норме», — отметила Позднякова.

На протяжении всей недели сохранится вероятность локальных дождей.

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