РИАМО - 18 июл. Во время грозовых ливней, прошедших в Москве 17 июля, в городе выпало до 15% от месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Грозовой ливень в Москве прошел локально, разброс был до 15 мм осадков. Метеостанция, расположенная в районе ВДНХ, зафиксировала выпадение 10 мм осадков», — сказала Позднякова.

Она добавила, что за вчерашний день метеорологическая станция на ТСХ показала 3,7 мм выпавших осадков, на Балчуге – 0,3 мм, МГУ – 3,4 мм, станция на границе Москвы и Красногорска зафиксировала 10 мм осадков.

Норма осадков в июле составляет 94 мм.

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