РИАМО - 18 июл. В столице за минувшие сутки скончались 106 пациентов, у которых диагностировали пневмонию и коронавирус, сообщает московский оперштаб.

Всего в городе с начала пандемии скончался 24 381 Covid-пациент.

За сутки в Москве подтвердилиось 4357 новых случаев коронавируса, выздоровели 7283 пациента. С начала пандемии выявили 1 463 135 случаев инфицирования, врачи вылечили 1 281 319 человек.

Ранее в столице отметили снижение показателей заболеваемости коронавирусом. На это повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация. В текущем месяце в мегаполисе привились свыше 2 млн человек.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.