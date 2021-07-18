РИАМО - 18 июл. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 7283 пациента, всего болезнь победили 1 281 319 человек, сообщает оперштаб Москвы.

В мегаполисе за минувшие сутки было подтверждено 4357 новых случаев заражения, госпитализированы 1293 Covid-пациента. На ИВЛ на сегодняшний день находятся 577 заболевших.

Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров вакцинации на базе городских поликлиник, в павильонах «Здоровая Москва» или в популярных общественных местах.

Вакцинация проводится на бесплатной основе.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.