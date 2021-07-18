РИАМО - 18 июл. На 2 км Осташковского шоссе в Мытищах произошло ДТП, в результате которого погибли 2 человека, еще 2 пострадали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в 22:35 17 июля. На шоссе столкнулись легковые автомобили «Лада» и Hyundai. В результате ДТП погиб пассажир иномарки и водитель отечественного автомобиля.

Управлявшая автомобилем Hyundai женщина и ее пятилетний ребенок госпитализированы.

Причины ДТП устанавливают правоохранительные органы.