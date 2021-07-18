РИАМО - 18 июл. За минувшие сутки в Москве выявили 4357 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных с начала пандемии составляет 1 463 135, сообщает столичный оперштаб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти собирают в единую базу данные о заболевших и вакцинированных от коронавируса горожанах. Полученная информация подтверждает эффективность вакцинации против нового штамма Covid-19.

Сделать прививку от коронавируса в столице можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и популярных общественных местах.

За последние сутки в России выявили 25 018 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 764 человека, полностью выздоровели 18 886 пациентов.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 5 958 133 случая инфицирования Covid-19, жертвами пандемии стали 148 419 человек, вылечился 5 341 231 пациент.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.