РИАМО - 18 июл. Решение об отмене обязательных QR-кодов в столичных кафе и ресторанах было принято взвешенно, а также исходя из эпидемиологической ситуации в городе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
С 19 июля допуск посетителей в заведения общепита в мегаполисе будет проходить без предъявления QR-кода.
«Это достаточно серьезное решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он уточнил, что решение было принято связи с устойчивым улучшением эпидемиологической ситуации в столице и по многочисленным просьбам бизнеса.
На снижение показателей заболеваемости коронавирусом повлияло выполнение санитарных требований и массовая вакцинация. В этом месяце в столице привились более 2 млн человек.
«В большинстве своем благодаря такому ответственному отношению бизнеса, предприятий удалось выполнить эту задачу. На многих предприятиях в таких сферах, как здравоохранение, образование, этот показатель приближается к 70% », — отметил мэр.
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Текстовая трансляция
17 ИЮЛЯ
- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.
- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.
- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.
- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.
- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.
- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.
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