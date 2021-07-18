РИАМО - 18 июл. Детский сад вместимостью 240 человек и школу на 750 учащихся введут в эксплуатацию в поселении Рязановское в новой Москве в этом году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Общая площадь школьного здания, в котором два надземных этажа и один подземный, составляет 24,4 тыс. кв. м, а площадь двухэтажного детского сада превышает 3,5 тыс. кв. м», — отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В школе будет размещено 30 классов, а также мастерские, столовая, актовый зал, спортивный и медицинский блоки, библиотека и другие помещения. В детском саду оборудуют комнаты со спальнями и буфетами, еще оснастят зал для музыкальных занятий, физкультурный зал, медкабинет и процедурную.

Левкин добавил, что застройщик намеревается передать объекты образования в городскую собственность.

В Рязановском строят еще один детский сад на 200 мест, завершить работы планируют в 2022 году. Кроме того, специалисты проектируют детский сад на 325 мест и школу на 750 мест.

«В Москве реализуется принцип комплексного развития всех округов и районов без исключения. Активное участие в этом принимают инвесторы: они строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.​