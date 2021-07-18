РИАМО - 18 июл. Росстат отметил рост смертности от наркотической зависимости в стране на 60% в 2020 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ведомства, в России в прошлом году от наркотиков скончались 7316 человек, в 2019 году этот показатель составил 4569 человек.

В 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно погибали до 4,8 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому всех мигрантов, приезжающих в страну на заработки, будут проверять на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ.