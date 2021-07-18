РИАМО - 18 июл. Ранее перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом 6 тыс. коек в стационарах столичных больниц вернутся к плановой работе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Благодаря чему удалось этого достичь? Благодаря, конечно, тем ограничительным мерам, которые были введены, массовой вакцинации, жесткому выполнению санитарных требований. Но, пожалуй, самое главное то, что москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что ситуация остается сложной, но каждую неделю снижается число выявляемых больных и количество госпитализаций.

С 19 июля отменят обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе, смогут открыться детские игровые комнаты, ночные клубы, бары и фуд-корты.​

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.