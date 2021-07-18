РИАМО - 18 июл. В Московском зоопарке родился детеныш кошачьих лемуров, который за свою энергичность получил имя Вжик, сообщает пресс-служба зоосада.

Сейчас детенышу 2 месяца и большую часть времени он проводит на спине матери Миры. Такой период в жизни лемуров длится в среднем 5-7 месяцев. Остальные члены группы относятся к детенышу с любопытством и дружелюбием, лишь отец семейства ведет себя отстраненно.

«Фунтик, как подобает самцу, держится в стороне от всех, утром его можно наблюдать часами медитирующим на камне», - сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Малыш уже пробует взрослую пищу, через пару недель он полностью перейдет на привычный для лемуров рацион. В их меню входят свежие фрукты, овощи, перепелиные яйца, зелень, семечки подсолнечника, орехи, отварное мясо, насекомые и их личинки. Также лемуры любят молодую траву.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара, но в последние годы популяция сокращается из-за браконьеров.