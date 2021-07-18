РИАМО - 18 июл. Пожарные полностью потушили возгорание на складе в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о загоревшемся складе поступило 17 июля в 16:51. Огонь вспыхнул по адресу: ул. Поповка, д. 1а. В 17:35 возгорание локализовали на площади 1 тыс. кв. м, в 18:37 ликвидировали открытый огонь.

Полностью потушить возгорание и ликвидировать его последствия пожарным удалось в 00:43 воскресенья.

Всего в тушении огня принимали участие 56 человек и 17 единиц техники.

За минувшие сутки на территории Подмосковья произошло 59 пожаров, их тушили 518 человек и 148 единиц техники.