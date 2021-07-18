РИАМО - 18 июл. В столице ситуация с Covid-19 остается сложной, но заметны признаки улучшения и снижение количества госпитализированных пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация все еще остается сложной, но видим, что неделя к неделе все меньше и меньше (число заболевших - ред.), количество госпитализированных снижается. Причем не несколько дней, а уже четвертую неделю. Количество заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в 2 раза», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы подчеркнул, что добиться таких результатов помогло строгое выполнение санитарных норм, хорошие темпы вакцинации и сознательность жителей столицы.​

Из-за улучшения ситуации по коронавирусу временно перепрофилированные для лечения Covid-пациентов 12 стационаров города возвращаются к плановой работе.

Также с 19 июля допуск посетителей в столичные заведения общепита будет проходить без предъявления QR-кода.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.