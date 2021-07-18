РИАМО - 18 июл. Данные о вакцинированных от коронавируса и заболевших собраны в единую базу в столице, они подтверждают, что прививка достаточно эффективна против нового штамма Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очень много фейков, которые мы видим в соцсетях, интернете, конечно, без этого не обойтись, но мы-то работаем с большими данными, с официальными данными. Мы видим каждого заболевшего, каждого вакцинированного в единой базе данных - это не просто какие-то рассуждения на тему, мы точно до последнего человека, до последней цифры знаем, сколько заболело, сколько из них было вакцинировано, как они болели, насколько они тяжело болели, были ли госпитализированы», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что полученная информация свидетельствует об эффективности вакцинации против нового штамма коронавируса.

Ранее Собянин поблагодарил рестораторов и жителей столицы за ответственное отношение к вакцинации от коронавируса и снижение заболеваемости в мегаполисе. А также он отметил, что работодатели благодаря своей ответственности выполнили задачу по вакцинации сотрудников от Covid-19.

В городе проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», ТЦ и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Работодателям в РФ разъяснят порядок проведения вакцинации сотрудников от Covid‑19. Кроме того, премьер‑министр РФ поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса.

- Иммунолог рассказал, как жара влияет на течение Covid‑19. Люди с патологиями сердца и сосудов тяжелее переносят жаркую погоду, и у них может сложнее протекать заболевание.

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.