РИАМО - 18 июл. В столичной больнице скончался второй ребенок из трех, сбитых автомобилем на пешеходном переходе на западе столицы, сообщается в Telegram-канале московской Госавтоинспекции.

В момент дорожной аварии трехлетний малыш был на беговеле.

16 июля 18-летняя девушка, которая недавно получила водительские права, сбила троих детей на пешеходном переходе около д. 5 по ул. Авиаторов.

Утром 17 июля скончался пятилетний ребенок, пострадавший в данной аварии. Его доставили в больницу с переломом основания черепа, мальчик был в коме.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Столичный суд отправил виновницу аварии под домашний арест до 15 сентября.