РИАМО - 18 июл. В Московской области из-за сильного порывистого ветра 17 июля упали 19 деревьев, пострадавших из-за непогоды нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Деревья упали в городских округах Шаховская, Раменский, Солнечногорск, Истра, Балашиха, Электрогорск, Красногорск и Протвино. Также пострадал 1 автомобиль в Протвине.

Подтопленных из-за ливня участков в регионе нет.

В настоящее время коммунальщики проводят расчистку и распиловку упавших деревьев, освобождают проезжие части дорог.