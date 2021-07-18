РИАМО - 18 июл. В воскресенье в Подмосковье и Москве будет жаркая погода, пройдут локальные ливни, возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит 30-32 градуса, по области - 28-33 градуса.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 50%.

При такой погоде люди могут чувствовать недомогание, слабость и упадок сил. Жителям региона рекомендуют носить легкую, светлую одежду из натуральных тканей, пить больше воды. Без необходимости не стоит находиться на открытом солнце с 12 до 17 часов, чтобы не увеличивать риск солнечного удара и повреждения кожи.